Les Perspectives de l’emploi de l’OCDE 2013 examinent les marchés du travail au lendemain de la crise. Aujourd’hui encore, plus de 48 millions de personnes sont sans travail dans la zone de l’OCDE. Trouver le juste équilibre entre apporter aux chômeurs une nécessaire garantie de revenu et maintenir de fortes incitations à retrouver un emploi et aider les chômeurs dans leur effort de recherche d’emploi n’est pas tâche facile. L’édition de cette année des Perspectives tire des enseignements utiles d’un examen réalisé récemment par l’OCDE qui a porté sur les systèmes de prestations, les services de l’emploi, publics et privés, et les programmes d’emploi et de formation dans sept pays membres. En outre, les Perspectives observent la situation des jeunes et des travailleurs seniors sur les marchés du travail difficiles d’aujourd’hui, et font le point sur la protection de l’emploi dans les pays de l’OCDE et certaines économies émergentes. Le rapport s’achève sur une présentation des principaux résultats d’une nouvelle étude internationale consacrée aux cessations d’emploi involontaires consécutives à une restructuration, un transfert ou une cessation d’activité. Comme les années précédentes, on trouvera à la fin des Perspectives une annexe statistique développée réunissant les indicateurs clés du marché du travail.