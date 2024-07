Education et formation professionnelles (EFP)

L'évolution du monde du travail met l'accent sur l'importance de l'EFP car cet enseignement a la faculté de développer les compétences nécessaires sur les marchés du travail et dans les sociétés d’aujourd’hui. Simultanément, les changements structurels des sociétés soulignent la nécessité de repenser en partie des systèmes d'EFP dans certains pays pour les rendre plus résistants et s'assurer qu'ils peuvent bénéficier des opportunités offertes par la double transition.

La réactivité est essentielle pour garantir que l'offre et le contenu des programmes d'EFP correspondent aux besoins des apprenants et des employeurs. Cela nécessite un engagement fort des partenaires sociaux dans la conception de l'EFP et dans l'offre de possibilités d'apprentissage en situation de travail, telles que les alternances. Il faut également investir dans la flexibilité des programmes, par exemple dans des programmes modulaires qui peuvent être mis à jour plus facilement et sont plus accessibles aux adultes qui cherchent à se former.