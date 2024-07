L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), en partenariat avec Business at OECD (BIAC), lance un appel à expression d'intérêt (EoI) pour la participation du secteur privé à l’initiative PISA-VET. Les entités intéressées peuvent accéder au document EOI via ce lien. Ce lien fournit les termes et la portée de l'engagement approfondi proposé avec les acteurs du secteur privé pour le développement et la mise en œuvre de l'évaluation PISA-VET.

Étant donné le rôle essentiel des entreprises en tant que partenaires et employeurs de l'enseignement et la formation professionnels, il est essentiel que l'initiative PISA-VET bénéficie de leur participation. L'initiative est actuellement dans sa phase de développement et la compréhension par les employeurs des besoins en compétences, leurs attentes vis-à-vis des diplômés de l'EFP et leurs expériences de formation des apprenants de l'EFP fourniront des informations cruciales pour aider l'OCDE à concevoir une évaluation pertinente et à garantir la validité et la crédibilité de l'évaluation. Nous encourageons les entreprises, les organisations industrielles et patronales et les sociétés engagées dans l'EFP à saisir cette occasion pour s'associer à l'OCDE et s'engager dans cette nouvelle initiative passionnante.