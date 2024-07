Compétences numériques

Les nouvelles technologies numériques, notamment l'intelligence artificielle, la robotique et les technologies de l'information et de la communication, sont en train de remodeler la façon dont les gens vivent, travaillent et apprennent. Dans le cadre d'une transformation numérique en évolution rapide, la bonne combinaison de compétences pour utiliser les technologies numériques peut améliorer l'accessibilité, la qualité et l'équité des systèmes d'éducation et de formation afin de réussir dans le travail et la vie. Réduire l’inadéquation des compétences peut également contribuer à améliorer les performances économiques et à encourager la diffusion des technologies.