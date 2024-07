Compétences en cybersécurité

La demande croissante de professionnels de la cybersécurité englobe toute une série de fonctions au sein de la profession. L'OCDE a analysé les titres des offres d'emploi afin de classer les offres d'emploi en cybersécurité en quatre grandes catégories : Analystes, Architectes et ingénieurs, Auditeurs et conseillers, et Managers.

Dans tous les pays, les architectes et les analystes en cybersécurité sont les emplois les plus demandés. Il existe toutefois des différences au niveau national. Par exemple, au Royaume-Uni, en France et en Allemagne, les architectes/ingénieurs en cybersécurité représentent une part importante de la demande, tandis qu'au Canada et en Colombie, ce sont les analystes qui sont les plus recherchés.