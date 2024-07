Perspectives de l’économie numérique de l’OCDE 2020 (Version abrégée)

Cette version abrégée est la traduction partielle de la version anglaise de l’édition 2020 des Perspectives de l’économie numérique de l’OCDE. Elle contient le résumé de l’ouvrage ainsi que le chapitre 2 où sont analysées les évolutions récentes des stratégies numériques nationales et les principales évolutions liées aux politiques centrées sur la connectivité, l’utilisation du numérique, la gouvernance des données, la sécurité, la protection de la vie privée, l’innovation, le travail et des technologies clés telles que l’intelligence artificielle (IA), la technologie du « blockchain » et l’informatique quantique.