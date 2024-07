Perspectives de l'économie numérique de l'OCDE 2017

La publication biennale des Perspectives de l’économie numérique de l’OCDE examine et décrypte les évolutions et les opportunités et défis qui se font jour dans l’économie numérique. Elle met en lumière la manière dont les pays membres et les économies partenaires de l’OCDE tirent parti des technologies de l’information et des communications (TIC) et de l’internet pour atteindre leurs objectifs d’action publique. Données comparatives à l’appui, elle signale les pratiques réglementaires et les lignes d’action dont les décideurs peuvent s’inspirer pour optimiser le potentiel de l’économie numérique au service de l’innovation et de la croissance inclusive.