Perspectives de l'économie numérique de l'OCDE 2015

L’économie numérique touche désormais un très grand nombre d’aspects de l’économie mondiale, comprenant des secteurs aussi variés que la banque, la vente au détail, l’énergie, le transport, l’éducation, l’édition, les médias ainsi que la santé.

Les technologies de l’information et des communications transforment la manière dont évoluent les interactions sociales et les relations personnelles, avec la convergence des réseaux fixes, mobiles et de radiodiffusion et aussi des appareils qui sont de plus en plus connectés pour former l’Internet des objets.

Cette publication aide les pays à évaluer comment optimiser le potentiel de l’économie numérique en tant que levier d’innovation et de croissance inclusive. Elle examine également les évolutions de l’économie numérique ainsi que les défis émergents dont les décideurs doivent tenir compte dans le cadre des stratégies numériques nationales. Les chapitres de la publication comprennent un survol de l’état actuel et futur de l’économie numérique; les principales tendances dans le secteur des TIC et les évolutions de la politique publique et de la réglementation des communications; la demande et l’adoption des TIC et les effets de l’économie numérique sur la croissance et le développement. Ce volume contient également un chapitre sur la confiance dans l’économie numérique et un chapitre sur l’Internet des objets.