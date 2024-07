Fractures numériques

Les technologies numériques offrent des opportunités pour améliorer la vie et le bien-être des personnes. Cependant, l'accès aux services en ligne et la capacité à les utiliser efficacement sont essentiels à l'égalité des chances et à l'inclusion. Les écarts dans l'utilisation d'Internet sont marqués par l'âge, l'éducation et le revenu. Les utilisateurs d'Internet plus jeunes et plus éduqués s'engagent dans une gamme plus large d'activités en ligne. Ceux qui ont les compétences requises sont généralement en meilleure position pour utiliser les technologies numériques à leur avantage.

Les politiques devraient viser à stimuler l'adoption équitable des services en ligne, la diffusion de la technologie et le potentiel des données. Pour stimuler l'adoption équitable des services en ligne, les gouvernements devraient donner l'exemple en fournissant des services en ligne inclusifs et centrés sur l'utilisateur. Ils devraient investir dans les compétences tout en soutenant ceux qui risquent le plus d'être laissés pour compte.