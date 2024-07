Suivi et évaluation des pays en matière de haut débit

L'OCDE s'est également lancée dans des examens régionaux de la connectivité dans des régions stratégiques telles que l'Amérique latine et les Caraïbes (la Boîte à outils OCDE-BID de politiques en matière de haut débit pour l'Amérique latine et les Caraïbes) et l'Asie du Sud-Est. Le rapport sur l'extension de la connectivité à haut débit en Asie du Sud-Est aide les décideurs de la région à concevoir la prochaine génération de politiques pour étendre et améliorer la qualité des réseaux haut débit. S'appuyant sur les principes de la Recommandation du Conseil de l'OCDE sur la connectivité à haut débit, qui a été adaptée pour la première fois à une région spécifique, le rapport fournit des perspectives pour les futures politiques de communication en Asie du Sud-Est en se concentrant sur cinq pays, à savoir le Cambodge, l'Indonésie, Singapour, la Thaïlande et le Viet Nam. Il propose des recommandations pour favoriser la concurrence et l'investissement et combler la fracture numérique.