Avenir de la connectivité

Les politiques et réglementations qui favorisent la concurrence, encouragent l'investissement dans les réseaux fixes et mobiles et stimulent l'innovation sont essentielles pour favoriser la connectivité. Les régulateurs de l'OCDE travaillent actuellement à faciliter le déploiement des réseaux, à réduire les coûts de déploiement, à faciliter l'accès aux liaisons montantes et dorsales, et à mettre en œuvre une gestion efficace du spectre pour appliquer ces politiques.

À l'avenir, avec une convergence accrue et une transition vers des « réseaux de réseaux » plus sophistiqués qui intègrent des solutions de connectivité terrestres et non terrestres (par exemple, des satellites et d'autres plates-formes aériennes), de nouveaux défis réglementaires émergeront impliquant des régulateurs dans différents secteurs.