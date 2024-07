Statistiques du haut débit

Les technologies numériques sont omniprésentes dans notre vie quotidienne. Qu'il s'agisse de faire des achats et de communiquer en ligne avec nos téléphones mobiles, de travailler à distance ou de rencontrer un médecin en ligne, la connectivité numérique est la pierre angulaire de la vie moderne dans une grande partie du monde.

Dans ce contexte, le développement de l’infrastructure numérique et de la connectivité est essentiel à la manière dont nous accédons aux services en ligne et à la qualité de notre connexion. Pour orienter les décisions politiques, l'OCDE fournit des mises à jour semestrielles des données sur le haut débit fixe et mobile afin de suivre l'évolution de ces technologies et de les comparer entre les pays membres de l'OCDE à l'aide d'une méthodologie commune.

Au fil du temps, l’évolution de l’exigence de qualité dans les réseaux de communication s’est traduite par le développement de technologies comme la fibre ou la 5G. Les développements les plus récents dans le domaine des technologies des communications sont mis en évidence dans les publications statistiques. Le portail de statistiques sur le haut débit est en constante évolution, développant de nouveaux indicateurs tels que les abonnements 5G, les vitesses du haut débit dans les zones urbaines et rurales, et donnant accès à diverses cartes nationales de déploiement du haut débit.