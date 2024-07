Transformation inclusive, verte et numérique

Les technologies numériques soutiennent l’optimisation et une meilleure prise de décision qui peuvent être exploitées pour faire avancer une transition verte. Par exemple, l'intelligence artificielle et l'Internet des objets facilitent la gestion intelligente de l'énergie et du réseau, peuvent améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments et des villes (par exemple grâce à des jumeaux numériques et des capteurs intelligents), et peuvent remédier à distance aux défauts des produits liés aux logiciels et réduire les déchets électroniques. Les technologies numériques peuvent en outre avoir un impact positif systémique et habilitant sur l’environnement, grâce à des outils de transparence qui aident les consommateurs à faire des choix plus écologiques, ou à des plateformes de réunion virtuelle qui réduisent le besoin de déplacements.

Pour exploiter les impacts positifs des technologies numériques sur l’environnement, les décideurs politiques doivent encourager et investir dans la recherche et le développement pour la diffusion de solutions technologiques, sensibiliser, promouvoir les meilleures pratiques, et investir dans les compétences vertes et numériques.