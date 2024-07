Fracture numérique dans l'éducation

Une autre caractéristique de la fracture numérique concerne les différences de compétences, d'utilisation et de motivation dans le domaine du numérique. Les compétences numériques sont nécessaires pour que les apprenants puissent exploiter les possibilités offertes par l'environnement numérique et pour garantir l'inclusion numérique de tous les jeunes. Si les élèves d'aujourd'hui sont davantage exposés aux technologies numériques depuis leur plus jeune âge, on ne peut pas supposer qu'ils possèdent les compétences numériques nécessaires pour utiliser la technologie de manière efficace. Les systèmes éducatifs et d'autres acteurs, tels que les parents, jouent un rôle important dans le soutien au développement des compétences numériques chez les enfants.