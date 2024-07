Besoins en matière d'éducation spéciale

Les systèmes éducatifs devraient développer des actions politiques pour améliorer la qualité et le nombre d'enseignants équipés pour enseigner aux élèves ayant des besoins éducatifs particuliers (BEP), qui sont de plus en plus souvent inscrits dans des écoles et des classes ordinaires. Pour développer des systèmes plus inclusifs, il est essentiel de veiller à ce que les enseignants et le personnel scolaire comprennent mieux les besoins des élèves ayant des BEP et la manière d'y répondre. En outre, les systèmes éducatifs devront peut-être remédier à la pénurie d'enseignants possédant les compétences requises. Il s'agit notamment de recruter davantage d'enseignants ayant les compétences requises pour enseigner aux élèves ayant des BEP, de cibler la formation dans ce domaine et de remédier au recours excessif aux postes à temps partiel et non permanents pour les enseignants qui travaillent avec un grand nombre d'élèves ayant des BEP.