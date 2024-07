L'Avenir de l'éducation et des compétences 2030 de l'OCDE vise à construire une compréhension commune des concepts sous-jacents essentiels qui sont cruciaux pour que les élèves prospèrent et partagent un avenir meilleur. Les concepts clés incluent, par exemple: l'agentivité des élèves, le bien-être des élèves et les aptitudes (y compris les connaissances, les compétences, les attitudes et les valeurs). Les cadres d'apprentissage et d'enseignement sont co-créés par des décideurs politiques, des chercheurs, des dirigeants d'école, des enseignants et des élèves du monde entier.



Cadres conceptuels:



Phase I: La Boussole d'Apprentissage de l'OCDE 2030

Phase II: La Boussole d'Enseignement de l'OCDE 2030

Mégatendances influençant l'avenir de l'éducation

L'avenir, par définition, est imprévisible ; mais en étant à l'écoute de certaines tendances qui déferlent actuellement dans le monde, nous pouvons apprendre - et aider nos enfants à apprendre - à s'adapter, prospérer et même façonner ce que l'avenir nous réserve. Les élèves ont besoin de soutien pour développer non seulement des connaissances et des compétences, mais aussi des attitudes et des valeurs qui peuvent les guider vers des actions éthiques et responsables. En même temps, ils ont besoin d'opportunités pour développer leur ingéniosité créative afin d'aider à propulser l'humanité vers un avenir radieux.