L’OCDE est une source de statistiques internationales comparatives parmi les plus riches et les plus fiables qui soient sur les questions socio-économiques et environnementales. En plus de collecter des données auprès de ses pays membres et partenaires, sa tâche consiste à suivre les tendances, à réaliser des analyses et prévisions économiques ainsi qu’à étudier les transformations sociales ou structurelles, si bien que l’Organisation publie plus de 1 250 titres par an. En rendant ses travaux librement accessibles à tous et toutes depuis cette plateforme, l’OCDE contribue de façon notable à créer les conditions nécessaires à l’exécution de politiques meilleures pour une vie meilleure.