Corrigenda de publications de l'OCDE

Annuaire des statistiques d'assurance 1994-2003 - Edition 2005 - Les séries Vie et Non-vie ont été inversées à deux endroits du Tableau 1. Principaux Agrégats. Les séries concernées sont "Opérations conclues dans le pays déclarant - Primes nettes émises - 1.1.3.1 Vie et 1.1.3.2 Non-vie" et "Opérations à l'étranger - Primes nettes émises - 1.2.3.1 Vie et 1.2.3.2 Non-vie". Les mêmes séries étaient correctes dans le Tableau 3: Résultats détaillés. Le fichier Excel ci-joint contient les données correctes pour tous les pays.