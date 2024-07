Statut socio-économique des étudiants

Le statut socio-économique moyen des étudiants est le plus élevé en Norvège, au Danemark et au Canada, et le plus bas au Guatemala, en Indonésie et au Maroc. L'éventail des inégalités socio-économiques au sein des pays et des économies est le plus large au Maroc, au Guatemala et au Paraguay, et le plus étroit aux Émirats arabes unis, au Danemark et au Japon.