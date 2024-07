Étude internationale sur l’apprentissage et le bien-être des jeunes enfants

L'Étude apportera des avantages aux enfants, aux familles, aux centres d’éducation et d’accueil des jeunes enfants (EAJE) et aux écoles, ainsi qu'aux pays dans leur ensemble.

Premièrement et surtout, il profitera aux enfants en mettant en lumière les facteurs qui favorisent et entravent leur développement, ce qui pourrait ensuite être utilisé pour créer des environnements mieux adaptés à leurs besoins. L'Étude apportera également d'importantes informations analytiques sur les différences de compétences entre les enfants de milieux socio-économiques différents, sur les facteurs qui déterminent ces divergences et sur les moyens de les atténuer et de promouvoir l'équité et l'égalité des chances à ce jeune âge.

Les parents pourront se renseigner sur les types d’activités d’apprentissage à domicile les plus propices au développement de l’enfant. Les centres d’éducation de la petite enfance découvriront l’éventail et la répartition des niveaux de compétences des enfants ainsi que les impacts positifs que l’EAJE peut avoir sur ceux-ci. Les écoles seront en mesure de prendre des décisions plus éclairées sur les programmes et les pratiques pédagogiques susceptibles d'être nécessaires sur la base des informations issues de l'Étude. Les chercheurs dans le domaine de l'éducation préscolaire disposeront d'informations valides et comparables sur les caractéristiques des enfants, obtenues à partir de diverses sources (évaluation directe et indirecte, observation), accompagnées d'un large éventail de variables contextuelles qui constitueront une source précieuse d'informations empiriques sur une large gamme de sujets.

Les décideurs politiques pourront avoir un aperçu des compétences des enfants ainsi que des contextes et des pratiques qui soutiennent ou entravent ces compétences. Cela leur donnerait la possibilité de concevoir de meilleures politiques visant à promouvoir les facteurs dans les environnements familiaux et d’éducation de la petite enfance qui s’avèrent liés à de meilleurs résultats d’apprentissage. En outre, les pays pourront également comparer les résultats afin d’apprendre les uns des autres et de partager les meilleures pratiques, tout en tenant compte des spécificités de leurs contextes culturels et institutionnels locaux.