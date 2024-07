L’éducation au service d’une société inclusive

Dans de nombreux pays, les écoles et les salles de classe sont de plus en plus diversifiées, notamment en ce qui concerne les migrations, les groupes ethniques, les minorités nationales et les peuples autochtones, le genre, l'identité de genre et l'orientation sexuelle, les besoins éducatifs spéciaux et la douance. Le projet "Éducation pour des sociétés inclusives" vise à aider les gouvernements et les systèmes éducatifs à prendre en compte la diversité afin de mettre en place des systèmes éducatifs plus équitables et inclusifs.