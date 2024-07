Équité et inclusion dans l'éducation (version abrégée)

Les gouvernements et les décideurs en matière d'éducation sont de plus en plus préoccupés par l'équité et l'inclusion dans l'éducation en raison de plusieurs tendances mondiales majeures telles que les changements démographiques, les crises de migration et de réfugiés, l'augmentation des inégalités et le changement climatique. Ces évolutions ont contribué à accroître la diversité au sein des populations nationales et ont suscité des inquiétudes quant à la capacité des systèmes éducatifs à être équitables et inclusifs pour tous les élèves.

Ce rapport du projet "La diversité fait la force" examine comment les systèmes éducatifs peuvent répondre à l'augmentation de la diversité et favoriser une plus grande équité et inclusion dans l'éducation. Basé sur un cadre holistique d'étude de la diversité, de l'équité et de l'inclusion dans l'éducation, le rapport examine cinq domaines politiques clés (à savoir la gouvernance, les ressources, le renforcement des capacités, les interventions au niveau des écoles, et le suivi et l'évaluation), fournit des exemples de politiques et de pratiques, et offre des conseils politiques sur la promotion de systèmes éducatifs plus équitables et plus inclusifs.