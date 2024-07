Étudiants issus de l'immigration

Aider les élèves issus de l'immigration à atteindre des niveaux élevés de bien-être socio-émotionnel est un facteur clé de leur intégration dans les communautés d'accueil. Il est impératif d'examiner les différents ensembles de vulnérabilités qui accompagnent les déplacements directs et indirects, et le fait qu'ils peuvent affecter l'image que les étudiants ont d'eux-mêmes. Si les systèmes éducatifs peuvent et doivent jouer un rôle dans la promotion du bien-être général des immigrants, ce rôle doit être coordonné avec les systèmes de santé, sociaux et d'aide sociale, et impliquer éventuellement des partenariats entre les écoles, les hôpitaux, les universités et les organisations communautaires.