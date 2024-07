Réseau Schools+

En tant que « réseau de réseaux », Schools+ réunira des experts en éducation, des chefs d'établissement et des enseignants du monde entier pour répondre à des défis communs et inspirer des progrès dans les salles de classe, les écoles et les politiques.De 2023 à 2025, les réseaux participant à Schools+ uniront leurs forces pour examiner de nouvelles approches de la pratique en classe.

Créer des liens au sein d'une nouvelle Communauté mondiale, offrant des possibilités d'apprentissage et d'échange entre pairs, ainsi que l'élaboration d'un programme d'apprentissage mondial.

au sein d'une nouvelle Communauté mondiale, offrant des possibilités d'apprentissage et d'échange entre pairs, ainsi que l'élaboration d'un programme d'apprentissage mondial. Rassembler les écoles dans un cercle d'apprentissage , pour cocréer des solutions pratiques à des défis communs urgents et codévelopper de nouvelles ressources qui aideront à établir des normes mondiales.

, pour cocréer des solutions pratiques à des défis communs urgents et codévelopper de nouvelles ressources qui aideront à établir des normes mondiales. Recueillir et présenter les pratiques prometteuses des écoles sur une plateforme en ligne ouverte qui synthétise et diffuse de nouvelles données, innovations et apprentissages au niveau de l'école.

des écoles sur une plateforme en ligne ouverte qui synthétise et diffuse de nouvelles données, innovations et apprentissages au niveau de l'école. Façonner la conversation et la politique mondiales en matière d'éducation par le biais d'un nouveau noyau d'enseignement et d'événements de haut niveau qui rassemblent les participants au réseau du monde entier.

Les participants à Schools+ sont de grands réseaux et organisations d'éducation, notamment des gouvernements, des enseignants, des organisations représentant les chefs d'établissement, des réseaux d'écoles existants, des organisations de courtage en données probantes et des organisations soutenant le développement de l'éducation, telles que des fondations philanthropiques et des organisations internationales.