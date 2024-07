Soutenir les élèves ayant des besoins spécifiques d'éducation

Les systèmes d’éducation du monde entier s’efforcent de rendre la salle de classe plus inclusive pour tous les enfants, quelles que soient leur origine et leurs capacités, afin que chacun d’entre eux ait les mêmes chances de bénéficier d’un apprentissage de qualité. Il est devenu essentiel d’intégrer les élèves ayant des besoins spécifiques dans l’enseignement formel classique, et ces derniers sont de plus en plus nombreux à fréquenter des établissements et des classes ordinaires dans l’enseignement primaire. Les classes inclusives posent toutefois des exigences plus nombreuses et spécifiques aux enseignants. Les données de TALIS 2018 nous alertent sur le besoin urgent de soutenir les enseignants en charge d’élèves ayant des besoins spécifiques dans les établissements primaires. Soutenir les élèves ayant des besoins spécifiques constitue une priorité stratégique pour les chefs d’établissement et les enseignants à ce niveau d’enseignement. Le fait que les enseignants doivent adapter leurs cours pour soutenir ces élèves représente pour eux une source de stress particulière, et les enseignants sont nombreux à demander une formation complémentaire pour les aider à enseigner aux enfants ayant des besoins spécifiques.