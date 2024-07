Soutenir l’utilisation des TIC chez les enseignants du deuxième cycle du secondaire durant et après la pandémie de COVID-19

Les systèmes d’éducation du monde entier s’efforcent d’améliorer la qualité et l’efficacité de leur enseignement grâce aux technologies de l’information et de la communication (TIC), une transition dont l’urgence se fait d’autant plus sentir dans le contexte actuel de la pandémie de COVID-19. Or les TIC, en constante évolution, confrontent les enseignants à d’importants défis, exigeant d’eux un certain niveau de compétences numériques et des connaissances pédagogiques spécialisées pour pouvoir les intégrer dans leur enseignement.

La formation des enseignants à l’utilisation et à l’enseignement des TIC, au niveau collectif et officiel, est essentielle à la réussite de la transition vers un système d’éducation modernisé. Des efforts et une analyse attentive seront toutefois nécessaires pour s’assurer que cette formation améliore réellement le sentiment de préparation des enseignants et répond bien à leurs besoins. Sans mise en oeuvre adéquate, l’utilisation des TIC peut en effet non seulement s’avérer inefficace, mais aussi avoir un impact négatif sur l’enseignement et l’apprentissage.