Résultats du PISA 2022 (Volume III – version abrégée)

Le Programme international de l’OCDE pour le suivi des acquis des élèves (PISA) analyse les connaissances et les compétences des élèves dans le monde entier. La présente version abrégée est la traduction partielle de la version anglaise du volume III, La pensée créative en milieu scolaire – l’un des cinq volumes qui présentent les résultats du huitième cycle d’évaluation du PISA. Elle contient le résumé ainsi que le chapitre 7 « Tirer des enseignements des données ». Pour la première fois en 2022, l’enquête PISA a cherché à évaluer dans 64 pays et économies la capacité des élèves à faire preuve de créativité, c’est-à-dire la capacité des élèves à proposer des idées originales et variées. Ce volume détaille la performance des élèves en matière de pensée créative dans différents contextes et comment les attitudes et résultats à cet égard varient au sein des pays et économies et entre eux. Il analyse les différences de performance en se basant sur diverses caractéristiques des élèves, notamment le sexe et le milieu socio-économique, ainsi que sur les caractéristiques de l’établissement fréquenté. Ce volume donne également un aperçu de l’attitude des chefs d’établissement et des enseignants envers la pensée créative, en examinant dans quelle mesure les possibilités d’exercer sa créativité diffèrent selon les établissements et de quelle façon elles déterminent les résultats des élèves.