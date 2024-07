Résultats du PISA 2015 (Volume II)

Le Programme international de l’OCDE pour le suivi des acquis des élèves (PISA) cherche non seulement à évaluer ce que les élèves savent en sciences, en compréhension de l’écrit et en mathématiques, mais aussi à déterminer ce qu’ils sont capables de faire avec ces connaissances. Les résultats de l’enquête PISA révèlent la qualité et l’équité de l’apprentissage dans le monde entier, et offrent aux professionnels de l’éducation et aux responsables politiques la possibilité de découvrir les politiques et pratiques d’autres pays et de s’en inspirer. Vous avez entre les mains l’un des cinq volumes qui présentent les résultats de l’évaluation PISA 2015, la sixième édition de cette enquête triennale.

Le volume I, L’excellence et l’équité dans l’éducation, résume la performance des élèves en sciences, en compréhension de l’écrit et en mathématiques, et définit et mesure l’équité dans l’éducation. Il se concentre sur les attitudes des élèves à l’égard de l’apprentissage en sciences et analyse leur aspiration à embrasser une carrière scientifique. Il examine aussi l’évolution de la performance et de l’équité ces dernières années dans les pays et économies participant à l’enquête PISA.

Le volume II, Politiques et pratiques pour des établissements performants, examine les liens entre la performance des élèves et diverses caractéristiques des établissements et des systèmes d’éducation, notamment les ressources affectées à l’éducation, l’environnement d’apprentissage et les critères de sélection des élèves entre les établissements, les filières d’enseignement et les classes.

Le volume III, Le bien-être des élèves, décrit la relation entre les résultats scolaires des élèves de 15 ans et leur vie sociale et leurs attitudes à l’égard de l’apprentissage.

Le volume IV, La culture financière des élèves, analyse les connaissances et l’expérience des élèves dans les matières financières.

Le volume V, La résolution collaborative de problèmes, analyse la capacité des élèves à travailler à plusieurs pour la résolution de problèmes. Il examine aussi le rôle de l’éducation dans le développement de la capacité des jeunes à résoudre des problèmes en équipe.