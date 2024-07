Résultats du PISA 2015 (Volume III)

Le Programme international de l’OCDE pour le suivi des acquis des élèves (PISA) cherche non seulement à évaluer ce que les élèves savent en sciences, en compréhension de l’écrit et en mathématiques, mais aussi à déterminer ce qu’ils sont capables de faire avec ces connaissances. Les résultats de l’enquête PISA révèlent la qualité et l’équité de l’apprentissage dans le monde entier, et offrent aux professionnels de l’éducation et aux responsables politiques la possibilité de découvrir les politiques et pratiques d’autres pays et de s’en inspirer. Vous avez entre les mains l’un des cinq volumes qui présentent les résultats de l’évaluation PISA 2015, la sixième édition de cette enquête triennale. Il explore un ensemble complet d’indicateurs du bien-être des adolescents, couvrant aussi bien des variables négatives (comme l’anxiété ou la faible performance) que des vecteurs positifs garants d’un bon développement (tels que l’intérêt, l’engagement ou la motivation à l’idée de réussir).