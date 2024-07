Quel lien entre la motivation des élèves, leur performance et leur anxiété ?

Depuis plus de 15 ans, l’enquête PISA s’attache à mesurer la performance des élèves. Mais cette performance cognitive ne constitue que l’un des aspects de la réussite à l’école ; le bien-être global en est un autre. Le questionnaire de l’édition 2015 de l’enquête consacrait une section complète au bien-être des élèves, afin de mieux appréhender leur santé mentale, leur satisfaction à l’égard de la vie, leurs aspirations et leurs modes de socialisation. Ce numéro de la série PISA à la loupe se penche plus particulièrement sur deux de ces dimensions : la motivation et l’anxiété.