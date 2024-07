Comment les professeurs de sciences enseignent-ils leur discipline – et cela fait-il une différence ?

Le débat sur les mérites des différentes pratiques pédagogiques en sciences, qui s’inscrit dans le cadre d’une réflexion plus large sur la nature de l’apprentissage, a fait couler beaucoup d’encre et souvent suscité des réactions passionnées chez les différentes parties concernées. D’un côté, les partisans d’un enseignement des sciences fondé sur une démarche d’investigation mettent en avant que cette approche permet d’exposer les élèves aux procédures utilisées par les scientifiques professionnels, tandis que de l’autre, les défenseurs des pratiques pédagogiques traditionnelles rappellent le rôle des enseignants dans la transmission des connaissances scientifiques et l’encadrement de l’apprentissage des élèves.

Quelles sont alors les meilleures pratiques à adopter ? Et la réussite dépend-elle du climat de l’établissement ?

L’enquête PISA 2015 interrogeait les élèves sur les pratiques pédagogiques qu’ils rencontraient en classe. L’analyse de ces données met au jour des résultats intéressants concernant l’efficacité de certaines de ces pratiques, en particulier les activités de sciences fondées sur une démarche d’investigation et l’enseignement des sciences dirigé par l’enseignant.