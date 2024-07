Pratiques des enseignants

Une condition préalable importante à la mise en œuvre de pratiques d'enseignement de qualité est de maximiser le temps passé en classe. Selon l'enquête TALIS 2018, les enseignants déclarent consacrer 78 % du temps passé en classe à l'enseignement et à l'apprentissage en moyenne dans l'OCDE, 13 % au maintien de l'ordre et 8 % aux tâches administratives. On observe une baisse globale du temps passé en classe sur l'enseignement et l'apprentissage proprement dits depuis 2008 dans environ la moitié des pays étudiés. Cela souligne l'importance de soutenir les enseignants - en particulier ceux qui débutent dans la profession - dans la gestion de la classe. En effet, les données TALIS indiquent que les enseignants plus âgés et plus expérimentés ont tendance à consacrer une plus grande part du temps de classe aux activités d'enseignement et d'apprentissage.