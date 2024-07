Renforcer l'impact de la recherche en éducation

Le projet établit activement des partenariats avec des acteurs clés dans le domaine de la mobilisation de la recherche, y compris des universitaires et des experts, des centres "what works" et d'autres organisations telles que des fondations, des réseaux et des partenariats, afin de partager les connaissances et d'atteindre des objectifs communs et des buts de recherche.

L'engagement avec les pays et les acteurs clés est soutenu par une série d'événements, tels que des séminaires d'apprentissage, des webinaires et des réunions d'experts, ainsi que d'autres plateformes de communication.

En 2022 et 2023, le projet a organisé trois séminaires d'apprentissage, accueillis par les Pays-Bas, la Belgique (communauté flamande) et la Norvège, avec la participation du Danemark, de l'Angleterre, de la Finlande, de l'Irlande et de la Suède. Une série d'études de cas portant sur divers mécanismes d'utilisation de la recherche dans l'élaboration des politiques publiques a été publiée sur la base du séminaire dans une publication intitulée "Yes Minister, Yes Evidence : Structures et compétences pour une meilleure utilisation des données probantes dans la politique de l'éducation".