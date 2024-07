Évaluation des chefs d'établissement

Un cadre d'évaluation de la direction d'un établissement scolaire peut clarifier les attentes et les responsabilités liées au processus, en garantissant la cohérence entre les établissements et l'alignement sur les recherches les plus récentes. Des normes professionnelles décrivant une direction d'école efficace peuvent guider le cadre d'évaluation. Pour créer des synergies, les décideurs politiques doivent prendre en compte les liens avec l'évaluation des enseignants et des écoles, l'équilibre entre les fonctions de développement et de responsabilité, la contribution aux objectifs nationaux en matière d'éducation et les possibilités d'adaptation au niveau local. Compte tenu de l'importance du contexte pour une direction d'école réussie, les cadres politiques doivent laisser une marge de manœuvre suffisante pour adapter les procédures aux circonstances locales, scolaires et individuelles.