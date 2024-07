Évaluation de l'école

Le potentiel et la cohérence des processus d'évaluation des écoles sont considérablement renforcés lorsqu'ils reposent sur un modèle d'efficacité scolaire convenu au niveau national. Ce modèle devrait fournir des critères clairs pour les écoles efficaces et des bases solides, fondées sur la recherche, pour l'auto-évaluation et l'évaluation externe des écoles. La transparence fait partie intégrante du processus d'évaluation externe des écoles et peut être assurée en rendant publics l'approche, les procédures, les critères et les instruments d'évaluation. Les écoles devraient être autorisées à commenter leurs évaluations externes et savoir clairement comment les résultats seront suivis.