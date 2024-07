Évaluation du système éducatif

Dans la plupart des pays, bien que de grandes quantités de données soient collectées auprès des écoles et que des résultats comparables soient disponibles, il est possible de renforcer l'analyse et la mobilisation de ces informations pour le suivi et l'amélioration du système. Les études analytiques, les recherches innovantes et les évaluations nationales thématiques - entreprises par les autorités éducatives ou commandées de manière indépendante - constituent une partie essentielle de l'évaluation du système. Elles peuvent expliquer les performances des élèves, l'impact des politiques et des programmes, et servir à informer le développement et la mise en œuvre des politiques et des pratiques.