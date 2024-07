PISA Systèmes performants pour demain (HPST)

Le dialogue politique HPST de Vancouver, qui s'est tenu du 23 au 26 janvier 2024, a permis d'explorer en profondeur l'évolution des systèmes éducatifs vers la promotion de l'épanouissement humain dans le contexte des progrès rapides de l'IA. Au cœur des discussions, les présentations des principaux documents d'experts internationaux ont proposé un cadre fondé sur les compétences essentielles à l'épanouissement humain, notamment la résolution adaptative des problèmes, la prise de décision éthique et la perception esthétique. En s'appuyant sur les résultats de PISA 2022, le dialogue a souligné l'importance du bien-être psychologique, de l'engagement des parents et de l'utilisation efficace des technologies dans l'éducation, dans le but d'équilibrer le bien-être et l'excellence académique.

Les thèmes clés comprenaient l'intégration de nouvelles compétences aux côtés des compétences traditionnelles, la mobilisation des acteurs de l'éducation autour d'un récit unifié, et le rôle essentiel des environnements d'apprentissage pour permettre cette évolution de l'éducation. Le dialogue a également porté sur le leadership et les compétences des enseignants nécessaires à la réalisation de l'éducation à l'épanouissement humain, en soulignant la nécessité d'un leadership inclusif, distribué et fondé sur des compétences socio-émotionnelles.

Les discussions de Vancouver se sont conclues par un consensus sur le besoin urgent de changements systémiques dans l'éducation pour s'adapter aux complexités de l'ère de l'IA, plaidant pour une approche holistique qui englobe la conception du système, la formation des enseignants et l'évaluation des étudiants. Ce dialogue tourné vers l'avenir ouvre la voie à un programme de transformation de l'éducation qui s'aligne sur les principes de l'épanouissement humain, soulignant l'impératif pour les systèmes éducatifs mondiaux de s'adapter et de prospérer dans un monde de plus en plus interconnecté et technologiquement avancé.