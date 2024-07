Intelligence Artificielle et les compétences de demain

L'Intelligence Artificielle (IA) et la robotique deviennent de plus en plus sophistiquées pour reproduire les compétences humaines. L'évolution de ces technologies pourrait fondamentalement transformer le travail au cours des prochaines décennies et profondément affecter le rôle actuel de l'éducation dans le développement des compétences et la préparation des apprenants au travail futur.