Comment la comparabilité des statistiques relatives à l’éducation et à l’accueil des jeunes enfants peut-elle être améliorée ?

Les types de services qui sont mis à la disposition des enfants et de leurs parents sont très diversifiés d’un pays de l’OCDE à l’autre, ce qui rend difficile l’établissement de comparaisons internationales. La révision de la CITE en 2011 a constitué une première étape décisive pour mieux déterminer la composante éducative des programmes d’EAJE et regrouper des informations sur les services d’EAJE destinés aux enfants de moins de 3 ans. L’élargissement de cette typologie aux services structurés d’EAJE qui sont considérés comme faisant partie intégrante de l’offre nationale de services d’EAJE, mais qui ne satisfont pas à tous les critères du niveau 0 de la CITE, permet de mieux comprendre les statistiques de scolarisation. Bien que des progrès importants aient été accomplis ces dernières années, des efforts supplémentaires doivent être déployés pour poursuivre l’élaboration d’indicateurs relatifs à l’EAJE et tenir compte d’autres caractéristiques qui ont une incidence sur l’interprétation et la comparabilité des données entre les différents pays.