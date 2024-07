Les chefs d’établissement de l’enseignement public sont tenus de travailler en moyenne 7 à 8 heures par jour, à l’instar de la plupart des emplois de bureaux. Leur temps de travail, ainsi que les tâches et responsabilités qu’ils assument, varient considérablement entre les pays. En moyenne,dans les pays de l’OCDE, ils gagnent plus que les enseignants et d’autres actifs occupés diplômés de l’enseignement tertiaire travaillant à temps plein. Néanmoins, ils sont plus de la moitié dans les pays de l’OCDE à n’être pas satisfaits de leur rémunération et à se dire très stressés par la lourdeur de leur charge de travail administratif et les responsabilités qui leur incombent en sus de celles de direction et de gestion.