Emploi des enseignants

Toutes les écoles ont besoin d'enseignants compétents pour assurer un enseignement de qualité, mais elles varient en fonction de leur situation géographique, de leur organisation interne et de leur population étudiante, et ont donc besoin d'une combinaison de personnel différente dans leur contexte particulier. La politique relative aux enseignants doit non seulement garantir une offre adéquate d'enseignants correspondant à la demande, mais aussi faire en sorte que les écoles individuelles, y compris celles situées dans des zones défavorisées, disposent des enseignants dont elles ont besoin. Pour soutenir une répartition efficace et équitable du personnel entre les écoles et au sein de celles-ci, il faut des mécanismes de financement du personnel transparents, stables et équitables, des processus de recrutement efficaces et justes et des efforts pour attirer les professionnels là où ils peuvent avoir le plus d'impact.