Nouveau Professionnalisme et Avenir de l'Enseignement

À quoi pourrait ressembler la profession enseignante à l'avenir?

Les changements sociétaux actuels et les crises soudaines ont un impact profond sur l'éducation et la profession enseignante. Dans de nombreux pays, la population active vieillit, sa composition change et devient de plus en plus diversifiée en raison de la migration. De nombreux pays connaissent également des marchés du travail de plus en plus tendus ; plusieurs systèmes éducatifs font face à des pénuries d'enseignants ou doivent anticiper pour prévenir cela à l'avenir. Les jeunes qui entrent dans le monde du travail attendent des choses différentes de la vie professionnelle et pourraient ne pas vouloir rester dans une seule profession toute leur carrière.

Que signifient les changements actuels de la société pour l'avenir de la profession enseignante?

La société est devenue plus exigeante dans ses besoins et évolue rapidement, obligeant les écoles à en faire plus. Parmi les pays de l'OCDE, de nombreux enseignants eux-mêmes indiquent qu'ils ressentent des niveaux élevés de stress, d'épuisement et de pression constante, car ils sont l'un des piliers de la société. Qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de la profession enseignante? Que doivent faire les systèmes scolaires pour continuer à fournir une éducation de qualité à leurs enfants?

L'étude multinationale sur le Nouveau Professionnalisme et l'Avenir de l'Enseignement s'adresse aux systèmes éducatifs qui souhaitent anticiper le moyen et le long terme en matière de professionnalisme et d'autonomisation des enseignants. En se basant sur les précédentes collectes de données et publications de l'OCDE, ainsi que sur deux années de recherche approfondie sur le sujet, le projet a élaboré un cadre théorique permettant aux parties prenantes de construire une vision de ce que pourrait être la profession enseignante à l'avenir. Le modèle se concentre sur la collaboration et la création d'un espace pour l'autonomie des enseignants, tout en permettant aux parties prenantes d'influencer une vision future de l'enseignement.

Le projet de recherche a jusqu'à présent développé des outils innovants permettant aux pays participants de tester, discuter et développer une image future en générant des scénarios préférés. L'objectif est de co-créer une vision claire de ce à quoi pourrait ressembler la profession enseignante à l'avenir, basée sur des preuves et ce que nous savons aujourd'hui : les recherches antérieures, les données de l'OCDE et les recherches collectées au cours de l'étude ainsi que les contributions de toutes les parties prenantes pertinentes.