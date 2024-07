Un programme cohérent et complet de formation initiale des enseignants couvre à la fois le contenu et les connaissances pédagogiques, et développe des compétences pratiques liées aux connaissances théoriques. Veiller à ce que les données émergentes et les nouveaux modèles d'enseignement et d'apprentissage soient régulièrement intégrés dans la formation initiale des enseignants nécessite une réflexion collective permanente sur les connaissances des enseignants, impliquant à la fois les formateurs d'enseignants universitaires et ceux qui travaillent dans les écoles. Des partenariats solides entre les écoles et les établissements de formation des enseignants, ou des communautés de recherche collaborative, peuvent faciliter cette réflexion et favoriser l'alignement du contenu de la formation des enseignants sur le contexte scolaire.