Enseignants débutants : Comment les soutenir et les orienter?

Les enseignants débutants apportent une énergie et des idées nouvelles aux écoles et aux salles de classe qui pourraient améliorer l'environnement d'apprentissage des élèves, si elles sont correctement exploitées. Dans le même temps, les enseignants novices sont, par définition, inexpérimentés dans certains aspects des pratiques en classe et du travail scolaire. Comme pour toute autre profession, les enseignants novices ont besoin de temps, de soutien et de conseils pour améliorer leurs compétences et s'adapter aux tâches auxquelles ils sont régulièrement confrontés. Ainsi, fournir aux enseignants débutants un soutien adéquat dans leurs premières années est un défi majeur pour développer l'enseignement en tant que profession.