Comment rendre l’accès des élèves à l’apprentissage numérique plus équitable ?

Les technologies de l’information et de la communication (TIC) sont devenues un outil essentiel pour les systèmes éducatifs cherchant à optimiser la qualité et l’efficacité de leur enseignement, une tendance rendue d’autant plus manifeste et pressante par la pandémie de COVID-19. Mais dans quelle mesure les élèves issus de différents milieux socio-économiques ont-ils accès à un enseignement de qualité basé sur les TIC ? Dans l’ensemble, les élèves défavorisés tendent à avoir un accès plus limité aux possibilités d’apprentissage numérique, tant à la maison qu’à l’école. Les données semblent en outre indiquer que la manière dont les enseignants présentant certaines caractéristiques sont répartis entre les établissements peut favoriser une plus grande équité. L’analyse qui suit examine ainsi plus spécifiquement deux d’entre elles : le sentiment d’efficacité personnelle des enseignants dans le domaine du numérique et leur formation à l’utilisation des TIC à des fins pédagogiques.