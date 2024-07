Stimuler les élèves sur le plan scolaire

Dans un contexte où la plupart des élèves à travers le monde ont fait l’expérience de l’enseignement à distance au cours de l’année passée en raison de la pandémie de COVID-19, l’importance des enseignants et des établissements scolaires est devenue d’autant plus évidente. La fermeture temporaire des établissements d’enseignement souligne les multiples avantages pour les élèves d’aller en classe, entourés de leurs enseignants et de leurs camarades. Positive, High-achieving Students? What Schools and Teachers Can Do (Former des élèves enthousiastes et performants : ce que les enseignants et les établissements scolaires peuvent faire) identifie certains des facteurs qui font qu’un enseignant et un établissement d’enseignement sont efficaces.