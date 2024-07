Les enseignants, catalyseurs de talents

Développer, promouvoir et maintenir un corps enseignant performant du primaire au deuxième cycle du secondaire constitue une priorité politique pour les systèmes éducatifs du monde entier. Les données tirées de l'Enquête internationale sur l'enseignement et l'apprentissage (TALIS) de l'OCDE visent à aider les responsables politiques et les professionnels de l'éducation à élaborer des politiques et des pratiques pouvant améliorer l'enseignement à tous les niveaux d'enseignement. Ce rapport présente les résultats de TALIS 2018 pour les pays et les économies qui ont administré les modules sur l'enseignement primaire et sur le deuxième cycle du secondaire. Il s’attache à répondre aux questions suivantes : Quel est le degré de professionnalisme des enseignants et des chefs d’établissement dans l’enseignement primaire et le deuxième cycle de l’enseignement secondaire ? Quels sont les défis pédagogiques propres à chaque niveau d'enseignement ? Quels facteurs pourraient expliquer les différences de professionnalisme qui s’observent entre les niveaux d’enseignement ? Les résultats offrent un aperçu plus complet des enseignants et des chefs d’établissement à tous les niveaux de l'enseignement obligatoire, et des similitudes et des différences dans les problèmes auxquels ils sont confrontés. Le rapport présente également des réflexions politiques tirées de ces conclusions.