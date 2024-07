Guide TALIS 2013 à l'intention des enseignants

L’Enquête internationale sur l’enseignement et l’apprentissage (TALIS) de l’OCDE est une enquête internationale à grande échelle portant sur les conditions de travail des enseignants et l’environnement d’apprentissage dans leurs établissements. Le Guide TALIS à l’intention des enseignants aide les enseignants et les chefs d’établissements à comprendre les résultats de l’enquête, tout en leur suggérant des possibilités de mesures pour améliorer l’enseignement et l’apprentissage au sein de leurs établissements.