Résultats de TALIS 2018 (Volume I)

Les enseignants consacrent-ils davantage de temps à l’enseignement et à l’apprentissage dans un cours type par rapport aux années précédentes? Se sentent-ils préparés à enseigner lorsqu’ils débutent dans le métier? À quel type de programmes de développement professionel continu participent-ils et quel en est l’impact sur leur pratique? Ce rapport examine tout d’abord comment les enseignants appliquent leurs connaissances et leurs compétences dans la classe sous forme de pratiques pédagogiques, et s’accompagne d’une analyse de la composition démographique de ces classes et du climat de l’établissement en vue de fournir un contexte sur les environnements d’apprentissage. Le volume étudie ensuite la manière dont les enseignants acquièrent leurs connaissances et leurs compétences au cours de leurs études et formation, ainsi que les moyens qu’ils prennent pour les développer par le biais du développement professionnel continu au cours de leur carrière. Ce rapport, qui s’appuie sur les voix des enseignants et des chefs d’établissement, offre une série d’orientations stratégiques visant à renforcer les connaissances et les compétences du corps enseignant à l’appui de sa professionnalisation.

L’Enquête internationale sur l’enseignement et l’apprentissage de l’OCDE (TALIS) est la seule enquête de cette envergure qui interroge les enseignants et les chefs d’établissement sur leurs conditions de travail et leurs environnements d’apprentissage, et agit comme un baromètre de la profession tous les cinq ans. Les résultats du cycle 2018 explorent et examinent les diverses dimensions du professionnalisme de l’enseignant et du chef d’établissement dans les systèmes éducatifs.