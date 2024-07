En finir avec la fracture scolaire

Les enseignants peuvent façonner le parcours scolaire de leurs élèves. Les recherches montrent ainsi que les enfants obtiennent souvent des résultats scolaires très différents selon l’enseignant qui les prend en charge. Cela soulève des questions : quelles sont les modalités de répartition des enseignants dans les différents pays ? Et dans quelle mesure les élèves issus de milieux différents ont-ils accès à des enseignants chevronnés ? S'appuyant sur la littérature identifiant les caractéristiques et les pratiques d'enseignement qui stimulent la réussite des élèves, ce rapport montre comment les enseignants présentant certaines caractéristiques et pratiques ont tendance à se concentrer dans certains types d’établissements, mais aussi les disparités d’accès des élèves aux enseignants chevronnés selon le milieu socio-économique dont ils sont issus. Il souligne les aspects des systèmes éducatifs qui influencent la manière dont les enseignants sont répartis dans les établissements. Le rapport examine également les conséquences d’une répartition inéquitable des enseignants sur les résultats scolaires des élèves.